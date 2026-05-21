Duke Robotics verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
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Duke Robotics lud am 20.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
Das EPS lag bei -0,41 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,250 USD je Aktie erzielt worden.
Redaktion finanzen.net
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