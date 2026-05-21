Duke Robotics verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Duke Robotics lud am 20.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS lag bei -0,41 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,250 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.net