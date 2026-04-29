Dukhan Bank QPSC Registered: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
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Dukhan Bank QPSC Registered stellte am 08.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Dukhan Bank QPSC Registered hat ein EPS von 0,07 QAR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,070 QAR auf dem gleichen Niveau gelegen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,64 Milliarden QAR – ein Plus von 1,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Dukhan Bank QPSC Registered 1,61 Milliarden QAR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.net
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