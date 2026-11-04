DuPont de Nemours informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

04.11.26 06:35 Uhr

DuPont de Nemours hat am 03.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,91 USD. Im letzten Jahr hatte DuPont de Nemours einen Gewinn von -0,870 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 1,87 Milliarden USD – das entspricht einem Abschlag von 39,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,07 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net