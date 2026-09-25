DAX 25.267 -0,6%ESt50 6.273 -0,4%MSCI World 4.929 -0,2%Top 10 Crypto 11,30 ±0,0%Nas 26.939 +0,0%Bitcoin 74.066 -0,1%Euro 1,1375 -0,0%Öl 105,1 -1,4%Gold 4.267 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Durchsetzungsmaßnahmen

USA schalten sich in EU-Verfahren gegen X und Musk ein

USA schalten sich in EU-Verfahren gegen X und Musk ein

Die USA haben einen Antrag eingereicht, um in die Rechtsstreitigkeiten zwischen Elon Musk und der Europäischen Union einzugreifen.

Die USA unterstützen Anträge auf Aufhebung einer Entscheidung der Europäischen Kommission, die Elon Musk und sein Unternehmen X für Verstöße gegen das Gesetz über digitale Dienste der EU haftbar gemacht hat. Die EU verhängte eine Gesamtschuldnerstrafe von 120 Millionen Euro.

Werbung

Das Justiz- und das Außenministerium der USA arbeiteten bei der Vorbereitung des Antrags zusammen und beriefen sich auf das breite Interesse, US-Unternehmen vor "ausländischen extraterritorialen Durchsetzungsmaßnahmen" zu schützen.

Das Justizministerium erklärte, die USA seien daran interessiert sicherzustellen, dass die Wirkung jedes Urteils bezüglich der Entscheidung der Europäischen Kommission mit dem Verständnis der territorialen Zuständigkeit im Völkerrecht übereinstimmt.

In ihrer Entscheidung vom Dezember 2025 stellte die Europäische Kommission fest, dass X irreführende Praktiken bei der Verwendung des blauen Häkchens zur Kennzeichnung verifizierter Konten angewendet habe, da jeder das Häkchen gegen Bezahlung erhalten konnte. Zudem verwies sie auf eine mangelnde Transparenz im Werbearchiv von X sowie auf das Versäumnis, Forschern öffentliche Daten zur Verfügung zu stellen.

Werbung

Das US-Justizministerium äußerte Bedenken hinsichtlich der Art und Weise, wie die Kommission bestimmt hat, wer als Anbieter digitaler Dienste gilt, um eine Haftung nach dem Gesetz über digitale Dienste zuzuweisen. Sollte der Ansatz der Europäischen Kommission bestätigt werden, könnte dies Auswirkungen auf große Online-Plattformen haben, die im Sektor für digitale Dienste innerhalb der EU tätig sind, so das Ministerium.

DJG/apo/ros

DOW JONES

Bildquellen: Joshua Lott/Getty Images, Joshua Lott/Getty Images

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.