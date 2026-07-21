Deutsche Bank-Aktie wenig bewegt: Staatsanwaltschaft durchsucht Zentrale wegen Cum-Cum-Ermittlungen

Durchsuchung

22.07.26 11:51 Uhr

Erneut durchsuchen Ermittler die Zentrale der Deutschen Bank in Frankfurt.

Dabei geht es um Geschäfte der Postbank zwischen 2008 und 2010, die inzwischen zum Deutsche-Bank-Konzern gehört. Die Deutsche Bank bestätigte Maßnahmen der Staatsanwaltschaft Düsselsdorf.

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Medienberichten zufolge drehen sich die Ermittlungen um den Verdacht der Steuerhinterziehung im Zusammenhang mit Cum-Cum-Geschäften, bei denen Akteure im In- und Ausland Aktien deutscher Unternehmen rund um den Dividendenstichtag hin- und herschoben. Damit generierten Banken Steuervorteile für ausländische Inhaber deutscher Aktien. Dem Fiskus entstand geschätzt ein Schaden von 28 Milliarden Euro.

Via XETRA notiert die Deutsche Bank-Aktie zeitweise 0,19 Prozent fester bei 31,13 Euro.

/ben/DP/mis

FRANKFURT (dpa-AFX)