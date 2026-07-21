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Durchsuchung

Deutsche Bank-Aktie wenig bewegt: Staatsanwaltschaft durchsucht Zentrale wegen Cum-Cum-Ermittlungen

Deutsche Bank-Aktie wenig bewegt: Staatsanwaltschaft durchsucht Zentrale wegen Cum-Cum-Ermittlungen

Erneut durchsuchen Ermittler die Zentrale der Deutschen Bank in Frankfurt.

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Deutsche Bank AG
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Dabei geht es um Geschäfte der Postbank zwischen 2008 und 2010, die inzwischen zum Deutsche-Bank-Konzern gehört. Die Deutsche Bank bestätigte Maßnahmen der Staatsanwaltschaft Düsselsdorf.

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Medienberichten zufolge drehen sich die Ermittlungen um den Verdacht der Steuerhinterziehung im Zusammenhang mit Cum-Cum-Geschäften, bei denen Akteure im In- und Ausland Aktien deutscher Unternehmen rund um den Dividendenstichtag hin- und herschoben. Damit generierten Banken Steuervorteile für ausländische Inhaber deutscher Aktien. Dem Fiskus entstand geschätzt ein Schaden von 28 Milliarden Euro.

Via XETRA notiert die Deutsche Bank-Aktie zeitweise 0,19 Prozent fester bei 31,13 Euro.

/ben/DP/mis

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: hans engbers / Shutterstock.com, Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

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10.07.26 Deutsche Bank Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09.07.26 Deutsche Bank Outperform RBC Capital Markets
03.07.26 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.05.26 Deutsche Bank Kaufen DZ BANK
12.05.26 Deutsche Bank Neutral Goldman Sachs Group Inc.