Deutsche Bank-Aktie wenig bewegt: Staatsanwaltschaft durchsucht Zentrale wegen Cum-Cum-Ermittlungen
Erneut durchsuchen Ermittler die Zentrale der Deutschen Bank in Frankfurt.
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Dabei geht es um Geschäfte der Postbank zwischen 2008 und 2010, die inzwischen zum Deutsche-Bank-Konzern gehört. Die Deutsche Bank bestätigte Maßnahmen der Staatsanwaltschaft Düsselsdorf.
Medienberichten zufolge drehen sich die Ermittlungen um den Verdacht der Steuerhinterziehung im Zusammenhang mit Cum-Cum-Geschäften, bei denen Akteure im In- und Ausland Aktien deutscher Unternehmen rund um den Dividendenstichtag hin- und herschoben. Damit generierten Banken Steuervorteile für ausländische Inhaber deutscher Aktien. Dem Fiskus entstand geschätzt ein Schaden von 28 Milliarden Euro.
Via XETRA notiert die Deutsche Bank-Aktie zeitweise 0,19 Prozent fester bei 31,13 Euro.
/ben/DP/mis
FRANKFURT (dpa-AFX)
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