Durchsuchung wegen Korruptionsverdacht bei Vonovia

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Staatsanwaltschaft Bochum und das Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen haben beim Immobilienkonzern Vonovia eine Durchsuchung wegen des Verdachts auf Korruption durchgeführt.

"Heute haben die Ermittlungsbehörden bei uns Unterlagen eingesehen, da zum Schaden von Vonovia offenbar der Verdacht von mutmaßlich problematischen Vorgängen bei der Vergabe von Aufträgen an Nachunternehmer besteht", teilte eine Unternehmenssprecherin von Vonovia auf Anfrage von Dow Jones Newswires mit. "Die Staatsanwaltschaft erhebt offenbar Vorwürfe gegen einzelne Mitarbeiter:innen auf der operativen Ebene im technischen Bereich." Nach ersten Informationen handele es sich um einen finanziellen Schaden, so Vonovia. "Schäden an Menschen oder Gebäuden sind nicht entstanden."

Vonovia kooperiere als Geschädigte vollumfänglich mit den Behörden und gewähre ihnen Zugang zu den notwendigen Unterlagen. "Wir sind sehr an einer schnellen und umfassenden Klärung der Vorwürfe interessiert".

Wie die Staatsanwaltschaft Bochum auf Anfrage von Dow Jones Newswires mitteilte, wird ein Ermittlungsverfahren wegen strafbare Handlungen zum Nachteil von zwei in Bochum und Süddeutschland ansässigen Wohnungsunternehmen geführt. Die Ermittlungen richteten sich "gegen mehrere (ehemalige) Mitarbeiter des in Bochum ansässigen Wohnungsunternehmens, Personen aus deren Umfeld sowie Verantwortliche mehrerer Unternehmen, die mit dem Wohnungsunternehmen in Geschäftsverbindung stehen bzw. standen."

Die nach bisherigen Erkenntnissen höchstens dem mittleren Management zuzuordnenden (ehemaligen) Mitarbeiter sollen mehrere für das Wohnungsunternehmen tätige Unternehmen bei der Auftragsvergabe bevorzugt und dafür Geld bzw. Sachleistungen erhalten haben. Zudem sollen Leistungsverzeichnisse manipuliert worden sein, um den beauftragten Unternehmen überhöhte Abrechnungen zu ermöglichen, so die Staatsanwaltschaft.

