DAX24.589 +0,8%Est505.910 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,9100 +2,2%Nas25.871 -0,8%Bitcoin66.798 +1,0%Euro1,1602 -0,1%Öl108,2 -2,4%Gold4.493 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 RENK RENK73 Micron Technology 869020 NEL ASA A0B733 Amazon 906866 Allianz 840400 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf NVIDIA-Bilanz: DAX fester -- EU-Einigung: USA bekommen Zollvorteile -- CSG mit starken Quartalszahlen -- DroneShield, Novo Nordisk, BYD, Siemens Energy, RENK im Fokus
Top News
So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Mittwochmittag am Kryptomarkt So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Mittwochmittag am Kryptomarkt
Commerzbank-Aktie stabil: Warnung vor UniCredit-Risiken Commerzbank-Aktie stabil: Warnung vor UniCredit-Risiken
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Durchwachsene Analyse

Aktien von LANXESS und Evonik unter Druck: Chemiewerte im Blick nach Jefferies-Report

20.05.26 11:25 Uhr
LANXESS und Evonik unter Druck: Was der neue Jefferies-Report für die Aktien bedeutet | finanzen.net

Besonders Evonik und LANXESS stehen am Mittwoch nach einer Analyse der Chemiebranche der Investmentbank Jefferies im Fokus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BASF
52,08 EUR -0,72 EUR -1,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Brenntag SE
60,40 EUR 0,56 EUR 0,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Evonik AG
17,33 EUR -0,09 EUR -0,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
LANXESS AG
17,32 EUR -0,68 EUR -3,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
WACKER CHEMIE AG
96,60 EUR 0,25 EUR 0,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Deren Analyst Marcus Dunford-Castro empfahl Evonik zum Kauf, worauf die Aktien zunächst positiv reagierten, doch inzwischen verlieren sie 0,46 Prozent auf 17,27 Euro. Für LANXESS senkte er derweil nach der starken Erholungsrally im März den Daumen und stuft sie nun mit "Underperform" ein. Die LANXESS-Aktien fallen daraufhin auf der Handelsplattform XETRA um 4,15 Prozent auf 17,10 Euro.

Die Preise für Chemieprodukte seien aktuell "hot", die Nachfrage allerdings nicht, so der Experte. Angetrieben würden sie vor allem durch Versorgungsprobleme im Zuge des Nahost-Kriegs. Es gebe allerdings bereits Anzeichen der Umkehr des Preisauftriebs. Die Kursrally von LANXESS sei deutlich dynamischer gewesen als bei der Konkurrenz und auch viel deutlicher als der Anstieg der Gewinnerwartungen.

Anders als bei LANXESS passe die Kursentwicklung bei Evonik besser zum Anstieg der Ergebnisschätzungen. Hier sei der Rückenwind und die Nachfrage-Normalisierung auch viel besser absehbar. Der Analyst hob den hohen Geschäftsanteil in vergleichsweise defensiven Endmärkten hervor.

Den Chemikalienhändler Brenntag stuft Dunford-Castro nicht mehr negativ, sondern mit "Hold" ein. Die Papiere des DAX-Konzerns geben 0,30 Prozent auf 59,58 Euro ab.

Der europäische Chemiesektor zählte zunächst zu den größten Leidtragenden des Kriegs in Nahost. Der Branchenindex Stoxx Europe 600 Chemicals erreichte nach über 11 Prozent Kriegsminus am 23. März das tiefste Niveau seit Herbst 2022. Anschließend sorgten positive Preiseffekte und nachlassender Konkurrenzdruck aus Fernost aber für eine fulminante Erholung auf ein neues Jahreshoch. Nach einem Monat ebbte die Rally aber im April bereits wieder ab.

/ag/ajx/stk

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com, EVONIK

Nachrichten zu BASF

DatumMeistgelesen

Analysen zu BASF

DatumRatingAnalyst
08:01BASF HoldJefferies & Company Inc.
18.05.2026BASF KaufenDZ BANK
11.05.2026BASF BuyGoldman Sachs Group Inc.
05.05.2026BASF BuyDeutsche Bank AG
04.05.2026BASF UnderweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
18.05.2026BASF KaufenDZ BANK
11.05.2026BASF BuyGoldman Sachs Group Inc.
05.05.2026BASF BuyDeutsche Bank AG
04.05.2026BASF OutperformBernstein Research
01.05.2026BASF BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
08:01BASF HoldJefferies & Company Inc.
30.04.2026BASF NeutralUBS AG
30.04.2026BASF HoldJefferies & Company Inc.
21.04.2026BASF HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.04.2026BASF NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
04.05.2026BASF UnderweightBarclays Capital
30.04.2026BASF UnderweightBarclays Capital
30.04.2026BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
28.04.2026BASF UnderweightBarclays Capital
02.04.2026BASF UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BASF nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen