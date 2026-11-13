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Bechtle-Aktie gibt nach: Umsatz und Gewinn steigen, Cashflow rutscht ins Minus

Bechtle-Aktie gibt nach: Umsatz und Gewinn steigen, Cashflow rutscht ins Minus

Bechtle hat im dritten Quartal mehr umgesetzt und verdient, zugleich belastet eine hohe Vorratshaltung den operativen Cashflow.

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Aktien
Bechtle AG
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Der IT-Dienstleister Bechtle hat im dritten Quartal wegen des hohen Projektvolumens und in Erwartung steigender Preise für Speicherchips seine Vorräte aufgestockt. Daher verzeichnete das Unternehmen im Tagesgeschäft einen Finanzmittelabfluss. Der sogenannte operative Cashflow lag bei minus 29,5 Millionen Euro, wie der im MDAX notierte Konzern am Freitag zur Vorlage der endgültigen Quartalszahlen mitteilte. Damit ergibt sich für die ersten neun Monate ein Minus von 131 Millionen Euro. Für das Gesamtjahr erwartet Bechtle aber unverändert einen deutlich positiven operativen Cashflow.

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Bechtle steigert Umsatz und Gewinn im dritten Quartal

Der Umsatz stieg in den drei Monaten bis Ende September im Vergleich zum Vorjahresquartal um gut 6 Prozent auf 1,69 Milliarden Euro, wie das Unternehmen weiter mitteilte. Der Vorsteuergewinn kletterte, wie bereits bekannt, um knapp 14 Prozent auf 91,7 Millionen Euro. Unter dem Strich entfiel auf die Aktionäre ein Gewinn von 63,6 Millionen Euro nach 57,5 Millionen Euro ein Jahr zuvor.

Rekordauftragsbestand trotz leicht verfehlter Umsatzerwartungen

Die Bechtle-Aktie rutschte im XETRA-Handel zeitweise um 0,64 Prozent auf 34,32 Euro ab. Ein Händler kritisierte, dass der Umsatz die Erwartungen leicht verfehlt habe, lobte aber den Auftragsbestand, der nun konkret genannt wurde. Dieser stieg nach neun Monaten des laufenden Jahres auf ein Rekordniveau von 3,6 Milliarden Euro.

Bechtle bestätigt erhöhte Jahresprognose

Ferner bestätigte Bechtle die bereits Anfang November erhöhte Jahresprognose. Der Vorsteuergewinn dürfte 2026 um mehr als 10 Prozent steigen. Beim Umsatz geht der Ende des Jahres ausscheidende Bechtle-Vorstandschef Thomas Olemotz weiter von einem Anstieg zwischen 5 und 10 Prozent aus, beim Geschäftsvolumen von mehr als 10 Prozent. Es war bereits die zweite Prognoseerhöhung in diesem Jahr.

NECKARSULM (dpa-AFX)

Bildquellen: Bechtle AG

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Datum Rating Analyst
09:51 Bechtle Neutral JP Morgan Chase & Co.
06.11.26 Bechtle Buy Deutsche Bank AG
06.11.26 Bechtle Buy Warburg Research
06.11.26 Bechtle Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.11.26 Bechtle Buy Jefferies & Company Inc.

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