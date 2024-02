Durchwachsenen Zahlen

Der Fleischersatzhersteller Beyond Meat hat seine Bücher geöffnet.

Der Fleischalternativen-Anbieter Beyond Meat gibt Anlegern mit seinen jüngsten Quartalszahlen neuen Mut. Die kalifornische Firma übertraf im vergangenen Vierteljahr trotz eines Geschäftsrückgangs die Markterwartungen. Der Umsatz sank im Jahresvergleich um knapp acht Prozent auf rund 73,7 Millionen Dollar (rund 68 Mio Euro). Analysten hatten im Schnitt aber mit einem noch deutlicheren Rückgang auf 66,8 Millionen Dollar gerechnet. Unter dem Strich gab es unter anderem wegen der anfänglichen Kosten von Sparmaßnahmen einen Verlust von gut 155 Millionen Dollar nach roten Zahlen von rund 67 Millionen Dollar im Vorjahresquartal.

Beyond Meat-Zahlen für das Gesamtjahr

Im Gesamtgeschäftsjahr 2023 schrieb Beyond Meat ebenfalls weiter tiefrote Zahlen und verlor je Aktie 5,26 US-Dollar nach einem Verlust von 5,750 US-Dollar je Anteilsschein im Vorjahr. Den Verlusten taxierten Analysten zuvor auf 3,750 US-Dollar je Aktie.

Der Umsatz lag mit 343,376 Millionen US-Dollar über den Analystenerwartungen (336,4 Millionen US-Dollar), nachdem im Vorjahr noch 418,9 Millionen US-Dollar erlöst worden waren.

Die Beyond Meat-Aktie springt im vorbörslichen Handel an der NASDAQ zeitweise um 66,62 Prozent in die Höhe auf 12,54 US-Dollar. Trotz des Kurssprungs ist die Aktie von Beyond Meat weit von einstigen Spitzenwerten auf dem Höhepunkt des Hypes um Fleischalternativen entfernt: So kostete sie 2019 zeitweise mehr als 200 Dollar. Die Erwartungen von Investoren, dass der Markt rasant wachsen würde, hatten sich jedoch nicht erfüllt und entsprechend setzte Ernüchterung ein.



Redaktion finanzen.net / dpa-AFX