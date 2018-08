Dutzende Menschen bei Angriff auf Bus im Jemen getötet

Aden (Reuters) - Das von Saudi-Arabien geführte Militärbündnis hat im Bürgerkriegsland Jemen einen Bus attackiert und dabei Dutzende Menschen getötet.

Beim dem Luftangriff am Donnerstag seien auch mehrere Kinder ums Leben gekommen, teilten jemenitische Rettungskräfte und das Internationale Rote Kreuz mit. Die Militärallianz erklärte, mit Luftangriffen habe man Raketenstellungen der mit dem Iran verbündeten Huthi-Milizen angreifen wollen. Von diesen Stellungen aus sei die saudiarabische Stadt Dschisan am Mittwoch beschossen worden, wobei ein Jemenit getötet worden sei. Der Angriff sei ein legitimer Militäreinsatz gewesen und habe im Einklang mit internationalen Grundsätzen der Humanität gestanden, hieß es in einer Stellungnahme. Mit Angriffen auf saudiarabische Städte sei einer "rote Linie" überschritten worden.

Die Allianz beschuldigte die Huthis, sie nutze Kinder als menschliche Schutzschilde. Ein Rebellensprecher wiederum warf der Allianz vor, Zivilisten nicht zu verschonen, da der Angriff einem belebten Platz gegolten habe.

Dem Roten Kreuz zufolge erfolgte der Angriff auf einen Bus in Dahjan, einem Ort in der Provinz Saada. Das Krankenhaus habe viele Verletzte aufgenommen. Ein Reuters-Fotograf sah dort verletzte Kinder. Ein Mitarbeiter der Gesundheitsbehörde in Saada bezifferte die Zahl der Toten auf 43 und die der Verletzten auf 61. "Dutzende getötet, noch mehr verletzt, die meisten jünger als zehn Jahre", twitterte Johannes Bruwer, der die Delegation des Roten Kreuzes im Jemen führt.

Das Bündnis mehrerer sunnitischer Staaten versucht seit Jahren, die mit dem Iran verbündeten schiitischen Huthi-Milizen zu vertreiben und die international anerkannte Regierung zurück zur Macht zu verhelfen. Die Huthis kontrollieren große Teile des Nordjemens einschließlich der Hauptstadt Sanaa. Der Bürgerkrieg hat 10.000 Menschen das Leben gekostet.