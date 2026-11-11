DAX 26.347 +0,3%ESt50 6.328 +0,6%MSCI World 4.836 -0,2%Top 10 Crypto 9,64 -1,9%Nas 25.066 -0,7%Bitcoin 65.949 -0,1%Euro 1,1167 -0,0%Öl 92,2 +0,8%Gold 4.056 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Dutzende Staats- und Regierungschefs auf der Klimakonferenz

ANTALYA (dpa-AFX) - Auf der UN-Klimakonferenz in der Türkei werden an diesem Mittwoch Dutzende Staats- und Regierungschefs zu einem zweitägigen Gipfeltreffen erwartet. Nicht anreisen zum "Leader's Summit" in Antalya wird Kanzler Friedrich Merz (CDU), der wegen anderweitiger Verpflichtungen abgesagt hat. Eröffnet wird das Treffen mit Ansprachen des UN-Generalsekretärs António Guterres und des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan.

Werbung

Zudem stehen 77 Staats- und Regierungschefs auf der Rednerliste, um jeweils maximal drei Minuten vor dem Plenum zu sprechen, darunter EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und der brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva. Daneben gibt es Workshops sowie Raum für bilaterale Gespräche.

Am Dienstag hatte Guterres, der letztmals in seiner Amtszeit eine Klimakonferenz besucht, gemahnt, der weltweite Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas dürfe nicht länger blockiert werden. Es sei längst an der Zeit, den Ausstieg aus fossilen Brennstoffen nicht länger als Tabu oder unlösbares Problem zu betrachten./toz/DP/jha

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.