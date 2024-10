Dutzende US-Nobelpreisträger sprechen sich für Kamala Harris aus

NEW YORK (dpa-AFX) - Mehr als 80 US-Nobelpreisträger haben sich in einem offenen Brief für die Demokratin Kamala Harris als Präsidentin ausgesprochen. "Das ist die folgenschwerste Präsidentschaftswahl seit langem, vielleicht jemals, für die Zukunft der Wissenschaft und der Vereinigten Staaten", heißt es in dem Brief, den unter anderem die "New York Times" veröffentlichte. "Wir Unterzeichner unterstützen Harris mit Nachdruck."

Harris verstehe, dass das Wachstum der Lebenserwartung und des Lebensstandards der vergangenen Jahrzehnte in den USA zu großen Teilen auf Fortschritte bei Wissenschaft und Technologie zurückgehe, heißt es weiter. Zudem verstehe sie die zentrale Rolle, die Einwanderer bei diesen Fortschritten gespielt hätten. Unter Trump wären diese Fortschritte in Gefahr.

Zu den Unterzeichnern gehören Männer und Frauen, die in den vergangenen Jahrzehnten mit Nobelpreisen unter anderem in den Sparten Physik, Chemie, Medizin oder Wirtschaft geehrt wurden. Die derzeitige Vizepräsidentin Harris tritt am 5. November gegen den Republikaner Donald Trump an, der bereits zwischen 2017 und 2021 US-Präsident war./cah/DP/nas