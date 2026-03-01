DAX23.590 -0,2%Est505.749 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2800 +1,3%Nas22.312 -1,8%Bitcoin62.493 +2,1%Euro1,1455 -0,5%Öl101,6 -0,2%Gold5.084 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 BioNTech (ADRs) A2PSR2 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 BASF BASF11 TUI TUAG50 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 Zalando ZAL111 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran-Krieg und Zinssorgen: DAX leichter erwartet -- Asiens Börsen mit Verlusten -- Adobe: Suche nach neuem Chef - Quartalszahlen übertreffen Erwartungen -- Allianz, Mercedes-Benz im Fokus
Top News
Netflix-Aktie: 'KPop Demon Hunters' wird fortgesetzt Netflix-Aktie: 'KPop Demon Hunters' wird fortgesetzt
Ölpreise und Krieg im Nahen Osten bleiben weiter im Fokus: Niedriger DAX-Start erwartet Ölpreise und Krieg im Nahen Osten bleiben weiter im Fokus: Niedriger DAX-Start erwartet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Dutzende Verletzte nach iranischem Raketenangriff in Israel

13.03.26 08:31 Uhr

TEL AVIV (dpa-AFX) - Bei einem iranischen Raketenangriff sind in der Nacht 58 Menschen in einem arabischen Ort in Nordisrael verletzt worden. Eine Frau sei durch Granatsplitter mittelschwer, alle weiteren durch Glassplitter leicht verletzt worden, teilte der israelische Rettungsdienst Magen David Adom mit. Alle seien in Krankenhäuser gebracht worden. Darüber hinaus behandelten Sanitäter den Angaben nach vor Ort 15 weitere Menschen wegen Angstzuständen.

Wer­bung

Die israelische Polizei teilte mit, es habe einen Einschlag in der Nähe eines Wohnhauses im Ort Sarsir in der Nähe der Stadt Nazareth gegeben. Aufnahmen der Sicherheitskräfte zeigten ein schwerbeschädigtes Haus und ein zerstörtes Auto sowie ein verendetes Fohlen. Laut Israels Feuerwehr wurden weitere Häuser teils schwer beschädigt. Zudem sei nach dem Einschlag auch ein Feuer in dem Ort ausgebrochen. Israels Armee teilte mit, sie untersuche die Umstände des Vorfalls./cir/DP/zb