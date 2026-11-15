DV8: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

DV8 lud am 13.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,01 THB gegenüber 0,110 THB im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 47,2 Millionen THB in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 29,60 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte DV8 einen Umsatz von 36,4 Millionen THB eingefahren.

Redaktion Finanzen.net