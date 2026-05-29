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DV8 legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

31.05.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
DV8 Public Company Limited Registered Shs
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DV8 hat am 29.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,02 THB beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das DV8 ein Ergebnis je Aktie von -0,010 THB vermeldet.

Das vergangene Quartal hat DV8 mit einem Umsatz von insgesamt 30,2 Millionen THB abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 38,8 Millionen THB erwirtschaftet worden waren, um 22,18 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.net

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