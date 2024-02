DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH knickt am Donnerstagnachmittag ein

DWS Group GmbH im Fokus

Die Aktie von DWS Group GmbH gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die DWS Group GmbH-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 5,4 Prozent im Minus bei 35,92 EUR.

Die DWS Group GmbH-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr mit Abschlägen von 5,4 Prozent bei 35,92 EUR. Der Kurs der DWS Group GmbH-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 35,34 EUR nach. Bei 37,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 636.909 DWS Group GmbH-Aktien umgesetzt.

Am 26.01.2024 markierte das Papier bei 38,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die DWS Group GmbH-Aktie somit 7,66 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.03.2023 bei 25,72 EUR. Mit einem Kursverlust von 28,40 Prozent würde die DWS Group GmbH-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die DWS Group GmbH-Aktie bei 38,54 EUR.

Am 25.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat DWS Group GmbH in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 9,09 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 610,00 EUR im Vergleich zu 671,00 EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von DWS Group GmbH wird am 25.04.2024 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 24.04.2025.

