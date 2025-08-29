DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH gewinnt am Montagvormittag an Fahrt

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von DWS Group GmbH. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 53,20 EUR zu.

Die DWS Group GmbH-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:03 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 53,20 EUR. Zwischenzeitlich stieg die DWS Group GmbH-Aktie sogar auf 53,50 EUR. Bei 53,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 1.303 DWS Group GmbH-Aktien den Besitzer.

Am 07.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 55,35 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,04 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 07.09.2024 Kursverluste bis auf 33,56 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der DWS Group GmbH-Aktie 36,92 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 2,20 EUR an DWS Group GmbH-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,79 EUR aus. Analysten bewerten die DWS Group GmbH-Aktie im Durchschnitt mit 51,83 EUR.

Den erwarteten Gewinn je DWS Group GmbH-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 4,37 EUR fest.

