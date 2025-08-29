DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH gewinnt am Montagvormittag an Fahrt
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von DWS Group GmbH. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 53,20 EUR zu.
Werte in diesem Artikel
Die DWS Group GmbH-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:03 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 53,20 EUR. Zwischenzeitlich stieg die DWS Group GmbH-Aktie sogar auf 53,50 EUR. Bei 53,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 1.303 DWS Group GmbH-Aktien den Besitzer.
Am 07.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 55,35 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,04 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 07.09.2024 Kursverluste bis auf 33,56 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der DWS Group GmbH-Aktie 36,92 Prozent sinken.
Nachdem im Jahr 2024 2,20 EUR an DWS Group GmbH-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,79 EUR aus. Analysten bewerten die DWS Group GmbH-Aktie im Durchschnitt mit 51,83 EUR.
Den erwarteten Gewinn je DWS Group GmbH-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 4,37 EUR fest.
