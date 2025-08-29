DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Montagmittag mit negativen Vorzeichen

Notierung im Blick

Die Aktie von DWS Group GmbH gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die DWS Group GmbH-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 52,90 EUR ab.

Die DWS Group GmbH-Aktie musste um 11:36 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 52,90 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die DWS Group GmbH-Aktie bis auf 52,75 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 53,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 16.254 DWS Group GmbH-Aktien umgesetzt.

Am 07.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 55,35 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,63 Prozent könnte die DWS Group GmbH-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 33,56 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die DWS Group GmbH-Aktie 57,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für DWS Group GmbH-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,79 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 51,83 EUR an.

Experten taxieren den DWS Group GmbH-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,37 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DWS Group GmbH-Aktie

MDAX-Titel DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in DWS Group GmbH von vor 5 Jahren abgeworfen

MDAX-Wert DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DWS Group GmbH-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

MDAX-Papier DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DWS Group GmbH von vor einem Jahr abgeworfen