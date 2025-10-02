DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH gibt am Donnerstagnachmittag ab
Die Aktie von DWS Group GmbH gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der DWS Group GmbH-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,7 Prozent auf 53,10 EUR.
Die DWS Group GmbH-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 53,10 EUR. Das Tagestief markierte die DWS Group GmbH-Aktie bei 52,85 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 53,75 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 40.015 DWS Group GmbH-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (55,35 EUR) erklomm das Papier am 07.08.2025. 4,24 Prozent Plus fehlen der DWS Group GmbH-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 35,40 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,33 Prozent.
Die Dividendenausschüttung für DWS Group GmbH-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,79 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 51,83 EUR.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass DWS Group GmbH einen Gewinn von 4,38 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
Bildquellen: Olga P Galkina / Shutterstock.com
