So entwickelt sich DWS Group GmbH

DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Donnerstagmittag mit negativen Vorzeichen

02.10.25 12:07 Uhr
DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Donnerstagmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von DWS Group GmbH. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 53,15 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DWS Group GmbH & Co. KGaA
53,65 EUR 0,10 EUR 0,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die DWS Group GmbH-Aktie musste um 11:49 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 53,15 EUR. Bei 53,15 EUR markierte die DWS Group GmbH-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 53,75 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 21.657 DWS Group GmbH-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 55,35 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.08.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,14 Prozent über dem aktuellen Kurs der DWS Group GmbH-Aktie. Bei 35,40 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die DWS Group GmbH-Aktie derzeit noch 33,40 Prozent Luft nach unten.

Nachdem DWS Group GmbH seine Aktionäre 2024 mit 2,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,79 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 51,83 EUR.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass DWS Group GmbH ein EPS in Höhe von 4,38 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DWS Group GmbH-Aktie

Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA

DatumRatingAnalyst
06.08.2025DWS Group GmbHCo NeutralUBS AG
28.07.2025DWS Group GmbHCo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
28.07.2025DWS Group GmbHCo OutperformRBC Capital Markets
24.07.2025DWS Group GmbHCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.07.2025DWS Group GmbHCo HoldJefferies & Company Inc.
