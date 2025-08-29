DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Nachmittag fester
Die Aktie von DWS Group GmbH gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die DWS Group GmbH-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.
Werte in diesem Artikel
Die DWS Group GmbH-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 52,30 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die DWS Group GmbH-Aktie bei 52,65 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 52,25 EUR. Bisher wurden via XETRA 18.675 DWS Group GmbH-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 07.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 55,35 EUR an. Derzeit notiert die DWS Group GmbH-Aktie damit 5,51 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 33,56 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.09.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,83 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nachdem im Jahr 2024 2,20 EUR an DWS Group GmbH-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,79 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die DWS Group GmbH-Aktie bei 51,83 EUR.
Von Analysten wird erwartet, dass DWS Group GmbH im Jahr 2025 4,37 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
