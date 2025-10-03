DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Vormittag gefragt
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von DWS Group GmbH. Die DWS Group GmbH-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Plus bei 53,15 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 53,15 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die DWS Group GmbH-Aktie sogar auf 53,50 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 52,75 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 7.564 DWS Group GmbH-Aktien den Besitzer.
Am 07.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 55,35 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,14 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der DWS Group GmbH-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 35,40 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die DWS Group GmbH-Aktie damit 50,14 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,81 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 51,83 EUR für die DWS Group GmbH-Aktie.
Von Analysten wird erwartet, dass DWS Group GmbH im Jahr 2025 4,39 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
