Kurs der DWS Group GmbH

DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH zieht am Mittag an

03.10.25 12:07 Uhr
Die Aktie von DWS Group GmbH gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die DWS Group GmbH-Papiere zuletzt 1,8 Prozent.

DWS Group GmbH & Co. KGaA
52,60 EUR 0,25 EUR 0,48%
Aktie kaufen

Um 11:47 Uhr wies die DWS Group GmbH-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 53,40 EUR nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die DWS Group GmbH-Aktie bisher bei 53,75 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 52,75 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 20.070 DWS Group GmbH-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (55,35 EUR) erklomm das Papier am 07.08.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die DWS Group GmbH-Aktie somit 3,52 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 35,40 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,71 Prozent.

Für DWS Group GmbH-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,81 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 51,83 EUR.

In der DWS Group GmbH-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 4,39 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DWS Group GmbH-Aktie

Bildquellen: Olga P Galkina / Shutterstock.com

