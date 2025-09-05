DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Mittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von DWS Group GmbH. Die DWS Group GmbH-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 51,60 EUR.

Die DWS Group GmbH-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 1,2 Prozent auf 51,60 EUR ab. Die DWS Group GmbH-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 51,50 EUR ab. Bei 52,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 16.279 DWS Group GmbH-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 55,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.08.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 7,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 34,00 EUR fiel das Papier am 10.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die DWS Group GmbH-Aktie damit 51,76 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 51,83 EUR.

