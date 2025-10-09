DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Donnerstagnachmittag mit positiven Vorzeichen

DWS Group GmbH im Blick

Die Aktie von DWS Group GmbH gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die DWS Group GmbH-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,5 Prozent auf 56,00 EUR nach oben.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von DWS Group GmbH zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,5 Prozent auf 56,00 EUR. Die DWS Group GmbH-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 56,20 EUR. Bei 54,75 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 49.944 DWS Group GmbH-Aktien umgesetzt.

Bei 56,20 EUR erreichte der Titel am 09.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,36 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 35,40 EUR. Abschläge von 36,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass DWS Group GmbH-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,82 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete DWS Group GmbH 2,20 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 51,87 EUR je DWS Group GmbH-Aktie aus.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 4,41 EUR je DWS Group GmbH-Aktie.

Redaktion finanzen.net

