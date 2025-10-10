DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Freitagmittag mit negativen Vorzeichen

Blick auf DWS Group GmbH-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von DWS Group GmbH. Die DWS Group GmbH-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 55,45 EUR abwärts.

Der DWS Group GmbH-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 1,1 Prozent auf 55,45 EUR. In der Spitze büßte die DWS Group GmbH-Aktie bis auf 55,45 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 56,25 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 13.527 DWS Group GmbH-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (56,35 EUR) erklomm das Papier am 10.10.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,62 Prozent über dem aktuellen Kurs der DWS Group GmbH-Aktie. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 35,40 EUR ab. Der aktuelle Kurs der DWS Group GmbH-Aktie ist somit 36,16 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für DWS Group GmbH-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,82 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die DWS Group GmbH-Aktie bei 51,87 EUR.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,42 EUR je DWS Group GmbH-Aktie belaufen.

