DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Donnerstagnachmittag stärker

11.09.25 16:13 Uhr
DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Donnerstagnachmittag stärker

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von DWS Group GmbH. Zuletzt wies die DWS Group GmbH-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 51,95 EUR nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von DWS Group GmbH nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,3 Prozent auf 51,95 EUR. Den Tageshöchststand markierte die DWS Group GmbH-Aktie bei 52,15 EUR. Mit einem Wert von 51,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 23.626 DWS Group GmbH-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 07.08.2025 auf bis zu 55,35 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 6,54 Prozent Plus fehlen der DWS Group GmbH-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 34,22 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die DWS Group GmbH-Aktie 51,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 51,83 EUR für die DWS Group GmbH-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DWS Group GmbH-Aktie

