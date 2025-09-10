DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Donnerstagnachmittag stärker
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von DWS Group GmbH. Zuletzt wies die DWS Group GmbH-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 51,95 EUR nach oben.
Die Aktionäre schickten das Papier von DWS Group GmbH nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,3 Prozent auf 51,95 EUR. Den Tageshöchststand markierte die DWS Group GmbH-Aktie bei 52,15 EUR. Mit einem Wert von 51,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 23.626 DWS Group GmbH-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 07.08.2025 auf bis zu 55,35 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 6,54 Prozent Plus fehlen der DWS Group GmbH-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 34,22 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die DWS Group GmbH-Aktie 51,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 51,83 EUR für die DWS Group GmbH-Aktie.
