DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH tendiert am Nachmittag fester
Die Aktie von DWS Group GmbH zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die DWS Group GmbH-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 52,15 EUR zu.
Werte in diesem Artikel
Um 15:53 Uhr wies die DWS Group GmbH-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 52,15 EUR nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die DWS Group GmbH-Aktie bisher bei 52,30 EUR. Bei 51,95 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 14.293 DWS Group GmbH-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.08.2025 bei 55,35 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die DWS Group GmbH-Aktie mit einem Kursplus von 6,14 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 34,68 EUR. Dieser Wert wurde am 13.09.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,50 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten gaben als mittleres Kursziel 51,83 EUR an.
