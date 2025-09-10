DAX23.624 -0,3%ESt505.366 -0,4%Top 10 Crypto16,23 +0,8%Dow46.108 +1,4%Nas22.043 +0,7%Bitcoin98.042 -0,4%Euro1,1731 ±-0,0%Öl66,85 +0,8%Gold3.651 +0,5%
DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH zeigt sich am Freitagmittag fester

12.09.25 12:07 Uhr
DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH zeigt sich am Freitagmittag fester

Die Aktie von DWS Group GmbH zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die DWS Group GmbH-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 52,00 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von DWS Group GmbH nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:47 Uhr 0,4 Prozent auf 52,00 EUR. Die DWS Group GmbH-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 52,05 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 51,95 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 5.703 DWS Group GmbH-Aktien.

Bei 55,35 EUR erreichte der Titel am 07.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 6,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 13.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 34,68 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die DWS Group GmbH-Aktie mit einem Verlust von 33,31 Prozent wieder erreichen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die DWS Group GmbH-Aktie bei 51,83 EUR.

Redaktion finanzen.net

