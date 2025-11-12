DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH zeigt sich am Nachmittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von DWS Group GmbH. Das Papier von DWS Group GmbH konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 54,30 EUR.

Die Aktie legte um 15:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 54,30 EUR zu. Im Tageshoch stieg die DWS Group GmbH-Aktie bis auf 54,45 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 54,45 EUR. Bisher wurden heute 15.444 DWS Group GmbH-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 56,65 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.11.2025 erreicht. Gewinne von 4,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 35,40 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die DWS Group GmbH-Aktie derzeit noch 34,81 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für DWS Group GmbH-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,88 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 54,05 EUR.

In der DWS Group GmbH-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 4,53 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

