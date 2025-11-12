DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH gewinnt am Vormittag an Fahrt
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von DWS Group GmbH. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 54,20 EUR zu.
Werte in diesem Artikel
Um 09:05 Uhr ging es für das DWS Group GmbH-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 54,20 EUR. In der Spitze gewann die DWS Group GmbH-Aktie bis auf 54,45 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 54,45 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 2.126 DWS Group GmbH-Aktien den Besitzer.
Am 03.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 56,65 EUR an. Der derzeitige Kurs der DWS Group GmbH-Aktie liegt somit 4,32 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 35,40 EUR. Der aktuelle Kurs der DWS Group GmbH-Aktie ist somit 34,69 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
DWS Group GmbH-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,88 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 54,05 EUR.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,53 EUR je DWS Group GmbH-Aktie belaufen.
