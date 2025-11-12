DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Mittag in Grün

Aktie im Blick

Die Aktie von DWS Group GmbH zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das DWS Group GmbH-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 54,05 EUR.

Die DWS Group GmbH-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:45 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 54,05 EUR. Die DWS Group GmbH-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 54,45 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 54,45 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 7.722 DWS Group GmbH-Aktien umgesetzt.

Am 03.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 56,65 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die DWS Group GmbH-Aktie somit 4,59 Prozent niedriger. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 35,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die DWS Group GmbH-Aktie derzeit noch 34,51 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten DWS Group GmbH-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,88 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 54,05 EUR je DWS Group GmbH-Aktie an.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,53 EUR je DWS Group GmbH-Aktie belaufen.

