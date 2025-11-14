DAX23.887 -0,6%Est505.694 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,23 -1,8%Nas23.026 +0,7%Bitcoin83.629 -2,5%Euro1,1619 -0,2%Öl64,55 +2,3%Gold4.104 -1,6%
Kurs der DWS Group GmbH

DWS Group GmbH Aktie News: Anleger schicken DWS Group GmbH am Nachmittag ins Minus

14.11.25 16:08 Uhr
DWS Group GmbH Aktie News: Anleger schicken DWS Group GmbH am Nachmittag ins Minus

Die Aktie von DWS Group GmbH gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die DWS Group GmbH-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 2,2 Prozent auf 53,10 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DWS Group GmbH & Co. KGaA
53,70 EUR -0,50 EUR -0,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von DWS Group GmbH gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:48 Uhr ging es um 2,2 Prozent auf 53,10 EUR abwärts. Die DWS Group GmbH-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 52,70 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 53,90 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 17.813 DWS Group GmbH-Aktien umgesetzt.

Bei 56,65 EUR markierte der Titel am 03.11.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 6,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 35,40 EUR. Der aktuelle Kurs der DWS Group GmbH-Aktie ist somit 33,33 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 2,20 EUR an DWS Group GmbH-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,88 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 54,05 EUR.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,53 EUR je DWS Group GmbH-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA

DatumRatingAnalyst
05.11.2025DWS Group GmbHCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.11.2025DWS Group GmbHCo OutperformRBC Capital Markets
31.10.2025DWS Group GmbHCo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
29.10.2025DWS Group GmbHCo NeutralUBS AG
29.10.2025DWS Group GmbHCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
05.11.2025DWS Group GmbHCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.11.2025DWS Group GmbHCo OutperformRBC Capital Markets
29.10.2025DWS Group GmbHCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.10.2025DWS Group GmbHCo OutperformRBC Capital Markets
07.10.2025DWS Group GmbHCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
31.10.2025DWS Group GmbHCo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
29.10.2025DWS Group GmbHCo NeutralUBS AG
29.10.2025DWS Group GmbHCo HoldJefferies & Company Inc.
20.10.2025DWS Group GmbHCo HoldJefferies & Company Inc.
06.08.2025DWS Group GmbHCo NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
06.07.2022DWS Group GmbHCo UnderperformCredit Suisse Group
15.06.2022DWS Group GmbHCo UnderperformCredit Suisse Group
28.04.2022DWS Group GmbHCo UnderperformCredit Suisse Group
25.01.2022DWS Group GmbHCo UnderperformCredit Suisse Group
10.12.2019DWS Group GmbHCo VerkaufenDZ BANK

