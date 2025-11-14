DWS Group GmbH Aktie News: Anleger schicken DWS Group GmbH am Nachmittag ins Minus
Die Aktie von DWS Group GmbH gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die DWS Group GmbH-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 2,2 Prozent auf 53,10 EUR ab.
Das Papier von DWS Group GmbH gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:48 Uhr ging es um 2,2 Prozent auf 53,10 EUR abwärts. Die DWS Group GmbH-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 52,70 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 53,90 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 17.813 DWS Group GmbH-Aktien umgesetzt.
Bei 56,65 EUR markierte der Titel am 03.11.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 6,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 35,40 EUR. Der aktuelle Kurs der DWS Group GmbH-Aktie ist somit 33,33 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nachdem im Jahr 2024 2,20 EUR an DWS Group GmbH-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,88 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 54,05 EUR.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,53 EUR je DWS Group GmbH-Aktie belaufen.
Nachrichten zu DWS Group GmbH & Co. KGaA
Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.11.2025
|DWS Group GmbHCo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.2025
|DWS Group GmbHCo Outperform
|RBC Capital Markets
|31.10.2025
|DWS Group GmbHCo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.2025
|DWS Group GmbHCo Neutral
|UBS AG
|29.10.2025
|DWS Group GmbHCo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
