DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Freitagvormittag schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von DWS Group GmbH. Das Papier von DWS Group GmbH befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,5 Prozent auf 53,50 EUR ab.

Das Papier von DWS Group GmbH befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,5 Prozent auf 53,50 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der DWS Group GmbH-Aktie ging bis auf 53,50 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 53,90 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.023 DWS Group GmbH-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 56,65 EUR erreichte der Titel am 03.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die DWS Group GmbH-Aktie 5,89 Prozent zulegen. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 35,40 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,83 Prozent unter dem aktuellen Kurs der DWS Group GmbH-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR an DWS Group GmbH-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,88 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die DWS Group GmbH-Aktie bei 54,05 EUR.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,53 EUR je Aktie in den DWS Group GmbH-Büchern.

