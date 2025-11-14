DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Mittag mit Kursabschlägen

DAX23.708 -1,4%Est505.659 -1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,89 -4,3%Nas22.870 -2,3%Bitcoin82.776 -3,5%Euro1,1616 -0,2%Öl64,49 +2,2%Gold4.155 -0,4%
DWS Group GmbH im Blick

14.11.25 12:04 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von DWS Group GmbH. Zuletzt fiel die DWS Group GmbH-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,8 Prozent auf 53,30 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DWS Group GmbH & Co. KGaA
53,70 EUR -0,50 EUR -0,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von DWS Group GmbH befand sich um 11:43 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,8 Prozent auf 53,30 EUR ab. Die DWS Group GmbH-Aktie gab in der Spitze bis auf 53,20 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 53,90 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 7.229 DWS Group GmbH-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 03.11.2025 auf bis zu 56,65 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die DWS Group GmbH-Aktie damit 5,91 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 35,40 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,58 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,88 EUR. Im Vorjahr hatte DWS Group GmbH 2,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 54,05 EUR.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,53 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Olga P Galkina / Shutterstock.com

