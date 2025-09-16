DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Mittwochmittag mit kaum veränderter Tendenz
Die Aktie von DWS Group GmbH zeigt sich am Mittwochmittag ohne große Bewegung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der DWS Group GmbH-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 51,40 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die DWS Group GmbH-Aktie zeigte sich um 11:46 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 51,40 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die DWS Group GmbH-Aktie bei 51,75 EUR. In der Spitze büßte die DWS Group GmbH-Aktie bis auf 51,30 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 51,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 7.928 DWS Group GmbH-Aktien.
Am 07.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 55,35 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die DWS Group GmbH-Aktie mit einem Kursplus von 7,68 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 35,40 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die DWS Group GmbH-Aktie derzeit noch 31,13 Prozent Luft nach unten.
Nachdem DWS Group GmbH seine Aktionäre 2024 mit 2,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,79 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 51,83 EUR.
