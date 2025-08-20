DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Mittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von DWS Group GmbH gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von DWS Group GmbH befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 54,25 EUR ab.
Werte in diesem Artikel
Die DWS Group GmbH-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:45 Uhr um 0,3 Prozent auf 54,25 EUR nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die DWS Group GmbH-Aktie bisher bei 54,10 EUR. Bei 54,30 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 4.317 DWS Group GmbH-Aktien gekauft oder verkauft.
Mit einem Kursgewinn bis auf 55,35 EUR erreichte der Titel am 07.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die DWS Group GmbH-Aktie 2,03 Prozent zulegen. Am 07.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 33,56 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 38,14 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,79 EUR. Im Vorjahr erhielten DWS Group GmbH-Aktionäre 2,20 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 51,83 EUR.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,37 EUR je Aktie in den DWS Group GmbH-Büchern.
Nachrichten zu DWS Group GmbH & Co. KGaA
Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2025
|DWS Group GmbHCo Neutral
|UBS AG
|28.07.2025
|DWS Group GmbHCo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.07.2025
|DWS Group GmbHCo Outperform
|RBC Capital Markets
|24.07.2025
|DWS Group GmbHCo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.2025
|DWS Group GmbHCo Hold
|Jefferies & Company Inc.
