DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH büßt am Nachmittag ein
Die Aktie von DWS Group GmbH gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die DWS Group GmbH-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 52,40 EUR abwärts.
Werte in diesem Artikel
Die DWS Group GmbH-Aktie wies um 15:50 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 52,40 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die DWS Group GmbH-Aktie bis auf 52,30 EUR. Bei 53,05 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 11.810 DWS Group GmbH-Aktien gehandelt.
Am 10.10.2025 markierte das Papier bei 56,35 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die DWS Group GmbH-Aktie damit 7,01 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 35,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der DWS Group GmbH-Aktie liegt somit 48,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Zuletzt erhielten DWS Group GmbH-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,82 EUR aus. Analysten bewerten die DWS Group GmbH-Aktie im Durchschnitt mit 51,87 EUR.
Den erwarteten Gewinn je DWS Group GmbH-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 4,42 EUR fest.
Die aktuellsten News zur DWS Group GmbH-Aktie
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.10.2025
|DWS Group GmbHCo Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.2025
|DWS Group GmbHCo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|DWS Group GmbHCo Neutral
|UBS AG
|28.07.2025
|DWS Group GmbHCo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.07.2025
|DWS Group GmbHCo Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.10.2025
|DWS Group GmbHCo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.2025
|DWS Group GmbHCo Outperform
|RBC Capital Markets
|24.07.2025
|DWS Group GmbHCo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.2025
|DWS Group GmbHCo Outperform
|RBC Capital Markets
|24.07.2025
|DWS Group GmbHCo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.10.2025
|DWS Group GmbHCo Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.2025
|DWS Group GmbHCo Neutral
|UBS AG
|28.07.2025
|DWS Group GmbHCo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.2025
|DWS Group GmbHCo Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.2025
|DWS Group GmbHCo Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.07.2022
|DWS Group GmbHCo Underperform
|Credit Suisse Group
|15.06.2022
|DWS Group GmbHCo Underperform
|Credit Suisse Group
|28.04.2022
|DWS Group GmbHCo Underperform
|Credit Suisse Group
|25.01.2022
|DWS Group GmbHCo Underperform
|Credit Suisse Group
|10.12.2019
|DWS Group GmbHCo Verkaufen
|DZ BANK
