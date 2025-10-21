DAX24.291 +0,1%Est505.680 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,24 -2,4%Nas22.968 -0,1%Bitcoin95.907 +0,9%Euro1,1601 -0,4%Öl60,64 -0,5%Gold4.135 -5,1%
Trump setzt auf Handelsdeal: DAX auf Richtungssuche -- Wall Street uneins -- Netflix vor Bilanz -- Meta, Gold, TKMS, Novo Nordisk, Infineon, Rüstungswserte, Beyond Meat im Fokus
Um 18 Uhr live: Bulle und Bär-Depot - So handeln Privatanleger wie Profis
KI-Boom à la Dotcom: Fondsmanager warnen vor Blase bei Tech-Aktien um NVIDIA, AMD und Co.
DWS Group GmbH

DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH büßt am Nachmittag ein
21.10.25 16:08 Uhr

21.10.25 16:08 Uhr
DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH büßt am Nachmittag ein

Die Aktie von DWS Group GmbH gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die DWS Group GmbH-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 52,40 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DWS Group GmbH & Co. KGaA
53,05 EUR 0,25 EUR 0,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die DWS Group GmbH-Aktie wies um 15:50 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 52,40 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die DWS Group GmbH-Aktie bis auf 52,30 EUR. Bei 53,05 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 11.810 DWS Group GmbH-Aktien gehandelt.

Am 10.10.2025 markierte das Papier bei 56,35 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die DWS Group GmbH-Aktie damit 7,01 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 35,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der DWS Group GmbH-Aktie liegt somit 48,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten DWS Group GmbH-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,82 EUR aus. Analysten bewerten die DWS Group GmbH-Aktie im Durchschnitt mit 51,87 EUR.

Den erwarteten Gewinn je DWS Group GmbH-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 4,42 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DWS Group GmbH-Aktie

Aktien von VW und Porsche im Plus: Chef Blume sieht Doppelrolle als Übergang - Sparziele auf Kurs

MDAX-Papier DWS Group GmbH-Aktie: So viel hätte eine Investition in DWS Group GmbH von vor 3 Jahren abgeworfen

MDAX-Papier DWS Group GmbH-Aktie: So viel hätte eine Investition in DWS Group GmbH von vor einem Jahr abgeworfen

Bildquellen: Olga P Galkina / Shutterstock.com

Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA

DatumRatingAnalyst
20.10.2025DWS Group GmbHCo HoldJefferies & Company Inc.
07.10.2025DWS Group GmbHCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025DWS Group GmbHCo NeutralUBS AG
28.07.2025DWS Group GmbHCo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
28.07.2025DWS Group GmbHCo OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
07.10.2025DWS Group GmbHCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
28.07.2025DWS Group GmbHCo OutperformRBC Capital Markets
24.07.2025DWS Group GmbHCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.07.2025DWS Group GmbHCo OutperformRBC Capital Markets
24.07.2025DWS Group GmbHCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
20.10.2025DWS Group GmbHCo HoldJefferies & Company Inc.
06.08.2025DWS Group GmbHCo NeutralUBS AG
28.07.2025DWS Group GmbHCo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
24.07.2025DWS Group GmbHCo HoldJefferies & Company Inc.
24.07.2025DWS Group GmbHCo NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
06.07.2022DWS Group GmbHCo UnderperformCredit Suisse Group
15.06.2022DWS Group GmbHCo UnderperformCredit Suisse Group
28.04.2022DWS Group GmbHCo UnderperformCredit Suisse Group
25.01.2022DWS Group GmbHCo UnderperformCredit Suisse Group
10.12.2019DWS Group GmbHCo VerkaufenDZ BANK

