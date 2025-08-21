DAX24.328 +0,1%ESt505.482 +0,4%Top 10 Crypto15,85 +1,2%Dow44.786 -0,3%Nas21.100 -0,3%Bitcoin97.089 +0,3%Euro1,1595 -0,1%Öl67,59 -0,1%Gold3.332 -0,2%
Aktie im Blick

DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH gewinnt am Mittag an Boden

22.08.25 12:05 Uhr
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von DWS Group GmbH. Die Aktionäre schickten das Papier von DWS Group GmbH nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 54,55 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von DWS Group GmbH nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:49 Uhr 0,4 Prozent auf 54,55 EUR. Bei 54,55 EUR erreichte die DWS Group GmbH-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 54,25 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.790 DWS Group GmbH-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 55,35 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.08.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,47 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.09.2024 bei 33,56 EUR. Abschläge von 38,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,79 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 51,83 EUR je DWS Group GmbH-Aktie aus.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass DWS Group GmbH einen Gewinn von 4,37 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

