Blick auf DWS Group GmbH-Kurs

DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Dienstagnachmittag gesucht

23.09.25 16:10 Uhr
DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Dienstagnachmittag gesucht

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von DWS Group GmbH. Zuletzt ging es für das DWS Group GmbH-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 53,40 EUR.

Das Papier von DWS Group GmbH legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 53,40 EUR. Bei 53,75 EUR erreichte die DWS Group GmbH-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 53,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 11.250 DWS Group GmbH-Aktien.

Bei 55,35 EUR erreichte der Titel am 07.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die DWS Group GmbH-Aktie somit 3,52 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 35,40 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die DWS Group GmbH-Aktie derzeit noch 33,71 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,79 EUR. Im Vorjahr hatte DWS Group GmbH 2,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 51,83 EUR für die DWS Group GmbH-Aktie.

Experten taxieren den DWS Group GmbH-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,38 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DWS Group GmbH-Aktie

