DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von DWS Group GmbH. Die DWS Group GmbH-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 53,65 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die DWS Group GmbH-Papiere um 09:03 Uhr 0,7 Prozent. Die DWS Group GmbH-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 53,65 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 53,50 EUR. Von der DWS Group GmbH-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 353 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.08.2025 bei 55,35 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,17 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 35,40 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,02 Prozent.

DWS Group GmbH-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,79 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 51,83 EUR.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,38 EUR je DWS Group GmbH-Aktie belaufen.

