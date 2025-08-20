DWS Group GmbH Aktie News: Anleger greifen bei DWS Group GmbH am Montagnachmittag zu
Die Aktie von DWS Group GmbH gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die DWS Group GmbH-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 54,95 EUR.
Die DWS Group GmbH-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 54,95 EUR. In der Spitze gewann die DWS Group GmbH-Aktie bis auf 55,15 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 54,75 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 41.243 DWS Group GmbH-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (55,35 EUR) erklomm das Papier am 07.08.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die DWS Group GmbH-Aktie 0,73 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 33,56 EUR. Dieser Wert wurde am 07.09.2024 erreicht. Derzeit notiert die DWS Group GmbH-Aktie damit 63,74 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Dividendenausschüttung für DWS Group GmbH-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,79 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 51,83 EUR.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,37 EUR je DWS Group GmbH-Aktie belaufen.
