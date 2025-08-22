DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Vormittag stabil

Kursentwicklung

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von DWS Group GmbH. Die DWS Group GmbH-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 54,75 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die DWS Group GmbH-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:00 Uhr bei 54,75 EUR. Die DWS Group GmbH-Aktie zog in der Spitze bis auf 54,75 EUR an. Das Tagestief markierte die DWS Group GmbH-Aktie bei 54,75 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 54,75 EUR. Bisher wurden heute 321 DWS Group GmbH-Aktien gehandelt.

Bei 55,35 EUR erreichte der Titel am 07.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,10 Prozent. Am 07.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 33,56 EUR. Der aktuelle Kurs der DWS Group GmbH-Aktie ist somit 38,70 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,79 EUR, nach 2,20 EUR im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 51,83 EUR an.

Experten gehen davon aus, dass DWS Group GmbH im Jahr 2025 4,37 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

