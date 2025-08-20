DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH büßt am Dienstagnachmittag ein
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von DWS Group GmbH. Die DWS Group GmbH-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 2,1 Prozent auf 53,45 EUR ab.
Werte in diesem Artikel
Der DWS Group GmbH-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:51 Uhr verlor das Papier 2,1 Prozent auf 53,45 EUR. Die Abwärtsbewegung der DWS Group GmbH-Aktie ging bis auf 53,35 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 54,25 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 30.578 DWS Group GmbH-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 07.08.2025 auf bis zu 55,35 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,55 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der DWS Group GmbH-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 07.09.2024 Kursverluste bis auf 33,56 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,21 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,79 EUR. Im Vorjahr hatte DWS Group GmbH 2,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 51,83 EUR.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass DWS Group GmbH einen Gewinn von 4,37 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.net
