DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Vormittag mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von DWS Group GmbH. Die DWS Group GmbH-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 53,65 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,7 Prozent auf 53,65 EUR. Bei 53,80 EUR markierte die DWS Group GmbH-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 54,25 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.586 DWS Group GmbH-Aktien umgesetzt.

Bei 55,35 EUR erreichte der Titel am 07.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die DWS Group GmbH-Aktie damit 3,07 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 33,56 EUR am 07.09.2024. Mit dem aktuellen Kurs notiert die DWS Group GmbH-Aktie 59,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten DWS Group GmbH-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,79 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die DWS Group GmbH-Aktie bei 51,83 EUR.

In der DWS Group GmbH-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 4,37 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

