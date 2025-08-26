DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Mittwochvormittag fester

DWS Group GmbH im Blick

Die Aktie von DWS Group GmbH zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das DWS Group GmbH-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 53,95 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von DWS Group GmbH nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 0,5 Prozent auf 53,95 EUR. Den Tageshöchststand markierte die DWS Group GmbH-Aktie bei 54,05 EUR. Bei 53,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 595 DWS Group GmbH-Aktien umgesetzt.

Am 07.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 55,35 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,59 Prozent könnte die DWS Group GmbH-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 33,56 EUR am 07.09.2024. Mit einem Kursverlust von 37,79 Prozent würde die DWS Group GmbH-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten DWS Group GmbH-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,79 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 51,83 EUR an.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass DWS Group GmbH ein EPS in Höhe von 4,37 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

