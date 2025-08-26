DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Mittwochmittag mit Abschlägen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von DWS Group GmbH. Zuletzt fiel die DWS Group GmbH-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 53,55 EUR ab.
Die DWS Group GmbH-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:45 Uhr um 0,3 Prozent auf 53,55 EUR nach. Der Kurs der DWS Group GmbH-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 53,40 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 53,90 EUR. Bisher wurden via XETRA 6.580 DWS Group GmbH-Aktien gekauft oder verkauft.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.08.2025 bei 55,35 EUR. Mit einem Zuwachs von 3,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 33,56 EUR ab. Abschläge von 37,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
DWS Group GmbH-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,79 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die DWS Group GmbH-Aktie bei 51,83 EUR.
Von Analysten wird erwartet, dass DWS Group GmbH im Jahr 2025 4,37 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2025
|DWS Group GmbHCo Neutral
|UBS AG
|28.07.2025
|DWS Group GmbHCo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.07.2025
|DWS Group GmbHCo Outperform
|RBC Capital Markets
|24.07.2025
|DWS Group GmbHCo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.2025
|DWS Group GmbHCo Hold
|Jefferies & Company Inc.
