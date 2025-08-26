DAX24.129 -0,1%ESt505.394 +0,2%Top 10 Crypto15,96 +2,1%Dow45.418 +0,3%Nas21.544 +0,4%Bitcoin96.012 -0,1%Euro1,1584 -0,5%Öl67,09 -0,2%Gold3.375 -0,5%
Heute im Fokus
Warten auf NVIDIA-Bilanz: DAX in Rot -- MongoDB-Aktie springt nach überzeugenden Zahlen in die Höhe -- Tilray, Novo Nordisk, VW, Porsche, Netflix, HHLA, DroneShield im Fokus
Top News
Givaudan-Aktie unter Druck nach Rücktritt des CEOs Givaudan-Aktie unter Druck nach Rücktritt des CEOs
Goldman Sachs stuft ab: Deutsche Bank- und Commerzbank-Aktien geraten unter Druck Goldman Sachs stuft ab: Deutsche Bank- und Commerzbank-Aktien geraten unter Druck
Kurs der DWS Group GmbH

DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Mittwochmittag mit Abschlägen

27.08.25 12:06 Uhr
DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Mittwochmittag mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von DWS Group GmbH. Zuletzt fiel die DWS Group GmbH-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 53,55 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DWS Group GmbH & Co. KGaA
53,75 EUR 0,05 EUR 0,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die DWS Group GmbH-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:45 Uhr um 0,3 Prozent auf 53,55 EUR nach. Der Kurs der DWS Group GmbH-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 53,40 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 53,90 EUR. Bisher wurden via XETRA 6.580 DWS Group GmbH-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.08.2025 bei 55,35 EUR. Mit einem Zuwachs von 3,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 33,56 EUR ab. Abschläge von 37,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

DWS Group GmbH-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,79 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die DWS Group GmbH-Aktie bei 51,83 EUR.

Von Analysten wird erwartet, dass DWS Group GmbH im Jahr 2025 4,37 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DWS Group GmbH-Aktie

MDAX-Wert DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DWS Group GmbH-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

MDAX-Papier DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DWS Group GmbH von vor einem Jahr abgeworfen

Juli 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur DWS Group GmbH-Aktie

NameHebelKOEmittent
Nachrichten zu DWS Group GmbH & Co. KGaA

DatumMeistgelesen
Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA

DatumRatingAnalyst
06.08.2025DWS Group GmbHCo NeutralUBS AG
28.07.2025DWS Group GmbHCo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
28.07.2025DWS Group GmbHCo OutperformRBC Capital Markets
24.07.2025DWS Group GmbHCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.07.2025DWS Group GmbHCo HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
28.07.2025DWS Group GmbHCo OutperformRBC Capital Markets
24.07.2025DWS Group GmbHCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.07.2025DWS Group GmbHCo OutperformRBC Capital Markets
24.07.2025DWS Group GmbHCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.07.2025DWS Group GmbHCo OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
06.08.2025DWS Group GmbHCo NeutralUBS AG
28.07.2025DWS Group GmbHCo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
24.07.2025DWS Group GmbHCo HoldJefferies & Company Inc.
24.07.2025DWS Group GmbHCo NeutralUBS AG
09.07.2025DWS Group GmbHCo HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
06.07.2022DWS Group GmbHCo UnderperformCredit Suisse Group
15.06.2022DWS Group GmbHCo UnderperformCredit Suisse Group
28.04.2022DWS Group GmbHCo UnderperformCredit Suisse Group
25.01.2022DWS Group GmbHCo UnderperformCredit Suisse Group
10.12.2019DWS Group GmbHCo VerkaufenDZ BANK

