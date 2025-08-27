DAX24.147 +0,4%ESt505.428 +0,7%Top 10 Crypto16,16 +1,0%Dow45.565 +0,3%Nas21.590 +0,2%Bitcoin97.329 +1,9%Euro1,1639 ±-0,0%Öl67,75 -0,1%Gold3.397 ±-0,0%
DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Donnerstagvormittag freundlich

28.08.25 09:25 Uhr
Die Aktie von DWS Group GmbH gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von DWS Group GmbH konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 54,00 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von DWS Group GmbH nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:05 Uhr 0,7 Prozent auf 54,00 EUR. Der Kurs der DWS Group GmbH-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 54,15 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 53,90 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 818 DWS Group GmbH-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 55,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.08.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der DWS Group GmbH-Aktie liegt somit 2,44 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 33,56 EUR ab. Der derzeitige Kurs der DWS Group GmbH-Aktie liegt somit 60,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

DWS Group GmbH-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,79 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die DWS Group GmbH-Aktie bei 51,83 EUR.

Experten taxieren den DWS Group GmbH-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,37 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

