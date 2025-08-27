DWS Group GmbH Aktie News: Investoren trennen sich am Donnerstagmittag vermehrt von DWS Group GmbH
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von DWS Group GmbH. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 53,30 EUR.
Die DWS Group GmbH-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:45 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 53,30 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die DWS Group GmbH-Aktie bisher bei 53,30 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 53,90 EUR. Bisher wurden via XETRA 4.974 DWS Group GmbH-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 07.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 55,35 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die DWS Group GmbH-Aktie derzeit noch 3,85 Prozent Luft nach oben. Am 07.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 33,56 EUR. Mit Abgaben von 37,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nachdem im Jahr 2024 2,20 EUR an DWS Group GmbH-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,79 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 51,83 EUR.
In der DWS Group GmbH-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 4,37 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
