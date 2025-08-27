DAX24.058 +0,1%ESt505.403 +0,2%Top 10 Crypto16,05 +0,3%Dow45.565 +0,3%Nas21.590 +0,2%Bitcoin96.943 +1,5%Euro1,1657 +0,1%Öl67,80 ±0,0%Gold3.395 -0,1%
DWS Group GmbH im Fokus

DWS Group GmbH Aktie News: Investoren trennen sich am Donnerstagmittag vermehrt von DWS Group GmbH

28.08.25 12:05 Uhr
DWS Group GmbH Aktie News: Investoren trennen sich am Donnerstagmittag vermehrt von DWS Group GmbH

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von DWS Group GmbH. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 53,30 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DWS Group GmbH & Co. KGaA
54,25 EUR 0,50 EUR 0,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die DWS Group GmbH-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:45 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 53,30 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die DWS Group GmbH-Aktie bisher bei 53,30 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 53,90 EUR. Bisher wurden via XETRA 4.974 DWS Group GmbH-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 07.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 55,35 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die DWS Group GmbH-Aktie derzeit noch 3,85 Prozent Luft nach oben. Am 07.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 33,56 EUR. Mit Abgaben von 37,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 2,20 EUR an DWS Group GmbH-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,79 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 51,83 EUR.

In der DWS Group GmbH-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 4,37 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA

DatumRatingAnalyst
06.08.2025DWS Group GmbHCo NeutralUBS AG
28.07.2025DWS Group GmbHCo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
28.07.2025DWS Group GmbHCo OutperformRBC Capital Markets
24.07.2025DWS Group GmbHCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.07.2025DWS Group GmbHCo HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
28.07.2025DWS Group GmbHCo OutperformRBC Capital Markets
24.07.2025DWS Group GmbHCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.07.2025DWS Group GmbHCo OutperformRBC Capital Markets
24.07.2025DWS Group GmbHCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.07.2025DWS Group GmbHCo OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
06.08.2025DWS Group GmbHCo NeutralUBS AG
28.07.2025DWS Group GmbHCo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
24.07.2025DWS Group GmbHCo HoldJefferies & Company Inc.
24.07.2025DWS Group GmbHCo NeutralUBS AG
09.07.2025DWS Group GmbHCo HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
06.07.2022DWS Group GmbHCo UnderperformCredit Suisse Group
15.06.2022DWS Group GmbHCo UnderperformCredit Suisse Group
28.04.2022DWS Group GmbHCo UnderperformCredit Suisse Group
25.01.2022DWS Group GmbHCo UnderperformCredit Suisse Group
10.12.2019DWS Group GmbHCo VerkaufenDZ BANK

