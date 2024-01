DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH reagiert am Montagvormittag positiv

Kurs der DWS Group GmbH

Die Aktie von DWS Group GmbH gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 38,36 EUR zu.

Um 09:04 Uhr sprang die DWS Group GmbH-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 38,36 EUR zu. Kurzfristig markierte die DWS Group GmbH-Aktie bei 38,36 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 38,36 EUR. Der Tagesumsatz der DWS Group GmbH-Aktie belief sich zuletzt auf 32.593 Aktien.

Bei 38,90 EUR erreichte der Titel am 26.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,41 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.03.2023 (25,72 EUR). Mit Abgaben von 32,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die DWS Group GmbH-Aktie bei 37,83 EUR.

DWS Group GmbH gewährte am 25.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Umsatzseitig standen 610,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 9,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DWS Group GmbH 671,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 01.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von DWS Group GmbH veröffentlicht werden. Am 30.01.2025 wird DWS Group GmbH schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

